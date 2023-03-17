Стало відомо, де можна буде переглянути усі матчі збірної України кваліфікації відбору до Євро-2024.

Поєдинки відбору до Євро-2024, зокрема і збірної України, будуть транслюватись на MEGOGO ексклюзивно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Англія – Україна: стало відомо, хто покаже матч відбору до Євро-2024 – гру можна буде подивитись безкоштовно

Матчі "синьо-жовтих" можна буде подивитись і безкоштовно на місцевих телеканалах Суспільного в ефірі, кабелі та супутнику. А ігри інших європейських збірних можливо переглянути на каналі "MEGOGO Футбол Перший", але для цього необхідно придбати підписку.

Нагадаємо, вже 26 березня Україна розпочне свій шлях у відборі до Євро-2024 матчем з Англією, який відбудеться на Уемблі, початок о 19:00. Також суперниками у групі є Італія, Північна Македонія та Мальта.

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