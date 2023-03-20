Делегація "синьо-жовтих" вже приземлилась у столиці Англії, де зіграє матч відбору до Євро-2024.

Частина делегації збірної України вже прибула до Лондона, тоді як деякі гравці, які виступають за кордоном (Соболь, Ярмоленко, Лунін, Яремчук та Маліновський), мають приєднатись до команди пізніше, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Євген Коноплянка під час зустрічі з рештою команди почав жартувати у своєму фірмовому стилі. "Малюків контролюємо тут, все нормально. Поспали, добре відновилися", – сказав Євген Руслану Ротаню, який виконує обов'язки головного тренера збірної України.

Нагадаємо, національна команда України розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Шістьма днями пізніше відбудеться дуель проти Англії, де командою керуватиме наставник молодіжки Руслан Ротань.

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