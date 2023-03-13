Підопічні Юрія Мороза завершили свою подорож за трофеєм чемпіонату Європи-2023, не кваліфікувавшись хоча б на фінальну частину турніру.

Євро-2023 (U-17). Еліт-раунд відбору. Група 6

Україна (U-17) – Італія (U-17) – 0:3

Голи: Раваньйолі, 40, Лібералі, 77, Мендічино, 87

Після розгрому від ірландців (0:3) Україні була необхідна перемога над однолітками з Італії. Втім "синьо-жовті" зазнали ще одного фіаско. Команди мали по моменту в першому таймі, але "Скуадра адзурра" перед перервою змогла забити – Раваньйолі залишили без нагляду в штрафному.

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У другій половині Пономаренко міг зрівняти рахунок, але суперник встиг винести м'яч з лінії воріт. Італія забила другий гол на 77 хвилині – гол в активі Лібералі. Крапку в зустрічі поставив Мендічино, класно пробивши в дев'ятку воріт.

Таким чином, збірна України U-17 посіла третє місце в групі з 3 очками. Путівки на Євро-2023 дістались Ірландії та Італії, які набрали по 7 балів.

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