Еліт-раунд кваліфікації до Євро-2023, 1-й тур

Україна U-19 – Люксембург U-19 – 1:2

Голи: Горбач, 12 – Ельшан, 17, 59

Вилучення: Удод, 90+2 – Дардарі, 90+4

Підопічні Нагорняка розпочали досить успішно – Горбач на 12 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Втім, люксембуржці вже через 5 хвилин відновили паритет зусиллями Ельшана. Він же на початку другого тайму оформив дубль та, як виявилось, забив переможний м'яч.

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Додамо, що інші суперники по групі, Данія та Іспанія, розійшлись нічиєю (1:1). Таким чином, Україна U-19 наразі остання у групі з 0 балів, а Люксембург очолює квартет.

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