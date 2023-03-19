В заявці молодіжної збірної України провели заміни перед товариськими матчами з Данією та Італією.

Ванат та Сирота пропустять найближчі поєдинки збірної України U-21, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нападник Динамо травмувався, тоді як захисник застудився. Через це з резервного списку був викликаний центрбек Антон Боль.

Нагадаємо, Україна пробилась у фінальну частину молодіжного чемпіонату Європи, який стартує 21 червня. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. В березні команда зіграє дві товариські зустрічі з Данією (24-го) та Італією (27-го).

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