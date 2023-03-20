Інсайдер Ігор Бурбас повідомив про незначні зміни спарингу проти Брентфорда, який запланований на 23 березня.

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"Збірна України все ж гратиме з Брентфордом не на його тренувальній базі. Адміністративний штаб нашої команди запропонував супернику винести матч на повноцінний стадіон в передмісті Лондона. Відтак замість ранкового часу спаринг найближчого четверга відбудеться ближче до вечора. І за присутності вболівальників, яких на трибунах може вміститись 2,5 тис.", – написав Бурбас в Telegram.

Нагадаємо, клуб Єгора Ярмолюка погодився допомогти нашій команді з підготовкою до матчу проти англійців. Збірна України зіграє проти "Трьох левів" 26 березня на Вемблі, і це буде стартовий матч нашої команди у відборі на Євро-2024.

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