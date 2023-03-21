Збірна України знайшла суперника перед матчем з Англією – син Бекхема готується проекзаменувати Ротаня
23 березня збірна України зіграє товариський матч із Брентфордом. Однак, ймовірно, лондонський клуб буде представлений молодіжною командою.
26 березня збірна України проведе перший офіційний матч під керівництвом тимчасового наставника Руслана Ротаня – проти збірної Англії на Уемблі. Однак за три дні до цього – 23 березня – українська команда запланувала зіграти контрольну зустріч.
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Як інформує FootballHub, суперник у цьому товариському матчі нарешті був визначений. У четвер збірна України зустрінеться з Брентфордом.
Згідно з джерелом, наразі сторони домовляються між собою стосовно місця проведення матчу. Варіантів два – стадіон або тренувальна база.
Раніше talkSPORT.com зазначав, що збірна України зіграє з другою командою Брентфорда, у складі якої виступає Єгор Ярмолюк і Ромео Бекхем, син Девіда Бекхема.
Брентфорд ніяк не анонсує майбутню зустріч.
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