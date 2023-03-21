26 березня збірна України проведе перший офіційний матч під керівництвом тимчасового наставника Руслана Ротаня – проти збірної Англії на Уемблі. Однак за три дні до цього – 23 березня – українська команда запланувала зіграти контрольну зустріч.

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Як інформує FootballHub, суперник у цьому товариському матчі нарешті був визначений. У четвер збірна України зустрінеться з Брентфордом.

Згідно з джерелом, наразі сторони домовляються між собою стосовно місця проведення матчу. Варіантів два – стадіон або тренувальна база.

Раніше talkSPORT.com зазначав, що збірна України зіграє з другою командою Брентфорда, у складі якої виступає Єгор Ярмолюк і Ромео Бекхем, син Девіда Бекхема.

Брентфорд ніяк не анонсує майбутню зустріч.

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