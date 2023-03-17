Результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги конференцій – фаворит їде в Польщу
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування фінальних стадій Ліги конференцій 2022/23. За перемогу в третьому єврокубку змагаються 8 команд.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій:
Лех – Фіорентина
Гент – Вест Хем
Андерлехт – АЗ
Базель – Ніцца
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій:
Лех / Фіорентина – Базель / Ніцца
Гент / Вест Хем – Андерлехт / АЗ
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи – чергові іспанці для МЮ, Моурінью мститиме за Шахтар
Перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи заплановані на 13 квітня, а матчі-відповіді – на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня. Нагадаємо, що фінал Ліги конференцій-2022/23 прийме Фортуна Арена в Празі 7 червня. Переможець отримає місце в груповому раунді Ліги Європи-2023/24.
Вест Хем в 1/8 розніс АЕК, від якого вилетів СК Дніпро-1, а тепер зустрінеться з Гентом. Другий фаворит турніру – Фіорентина – їде в Польщу на дуель з Лехом. Ніцца як останній французький представник зіграє проти Базеля.
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли