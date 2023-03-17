У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування фінальних стадій Ліги конференцій 2022/23. За перемогу в третьому єврокубку змагаються 8 команд.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Лех – Фіорентина

Гент – Вест Хем

Андерлехт – АЗ

Базель – Ніцца

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій:

Лех / Фіорентина – Базель / Ніцца

Гент / Вест Хем – Андерлехт / АЗ

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи – чергові іспанці для МЮ, Моурінью мститиме за Шахтар

Перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи заплановані на 13 квітня, а матчі-відповіді – на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня. Нагадаємо, що фінал Ліги конференцій-2022/23 прийме Фортуна Арена в Празі 7 червня. Переможець отримає місце в груповому раунді Ліги Європи-2023/24.

Вест Хем в 1/8 розніс АЕК, від якого вилетів СК Дніпро-1, а тепер зустрінеться з Гентом. Другий фаворит турніру – Фіорентина – їде в Польщу на дуель з Лехом. Ніцца як останній французький представник зіграє проти Базеля.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли