У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування фінальних стадій Ліги Європи 2022/23. 8 команд продовжують боротьбу за трофей.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:

Манчестер Юнайтед – Севілья

Ювентус – Спортінг Лісабон

Байєр – Уніон Сент-Жилуаз

Фейєнорд – Рома

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи:

Ювентус / Спортінг – МЮ / Севілья

Фейєнорд / Рома – Байєр / Уніон

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли

Перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи заплановані на 13 квітня, а матчі-відповіді – на 20 квітня. Півфінали відбудуться 11 та 18 травня. Нагадаємо, що фінал Ліги Європи-2022/23 прийме Пушкаш Арена в Будапешті 31 травня. Переможець отримає місце в груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/24.

Італія представлена двома командами: Ювентус намагається врятувати сезон, а Жозе Моурінью хоче привести Рому до другого тріумфу в єврокубках. На шляху римлян Фейєнорд – повторення тогорічного фіналу Ліги конференцій. МЮ вибив Барселону та Бетіс, а тепер отримав третій іспанський бар'єр – Севілью.

Шахтар вилетів з турніру в 1/8 фіналу, переживши розгром від Фейєнорда. Олександр Зінченко також завершив виступи в Лізі Європи після поразки Спортінгу в серії пенальті.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан