Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів 2022/23.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ розпочалося о 13:00 за Києвом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події. У прямому ефірі церемонію показували медіасервіс MEGOGO (за наявності відповідної підписки) та Volia TV, які є офіційними трансляторами ЛЧ в Україні.
Результати жеребкування 1/4 фіналу:
Реал Мадрид – Челсі
Інтер – Бенфіка
Ман Сіті – Баварія
Мілан – Наполі
Результати жеребкування 1/2 фіналу:
Мілан – Наполі / Інтер – Бенфіка
Реал Мадрид – Челсі / Ман Сіті – Баварія
Найбільшою кількістю команд на стадії чвертьфіналу може похвалитися Італія. Апеннінці будуть представлені двома міланськими грандами, а також феєричним Наполі, який вперше за всю історію пробився до 1/4 фіналу. Честь Іспанії вже традиційно відстоюватиме чинний переможець турніру мадридський Реал. "Бланкос" – абсолютні рекордсмени ЛЧ за кількістю титулів (14). Всемогутня АПЛ делегувала два клуби – Челсі та Ман Сіті. По одному представнику мають Німеччина (Баварія) і Португалія (Бенфіка).
Відкрите жеребкування визначило пари чвертьфіналістів та потенційні пари 1/2 фіналу. Посіву чи заборон не було, тож разом могли зійтися представники однієї асоціації чи клуби, які зустрічалися на груповому етапі.
Оскільки Мілан та Інтер ділять стадіон і не можуть грати вдома в один і той же вечір або з різницею менш ніж на добу, організатори змінили черговість чвертьфінальних матчів цих команд. Мілан як чемпіон Італії мав пріоритет.
Жереб звів представників Серії А – Мілан та Наполі. Команда Спаллетті впевнено лідирує в італійській першості та випереджає чинних чемпіонів "россонері" на 20 очок. У поточному сезоні неаполітанці вже обігрували підопічних Піолі на виїзді з рахунком 2:1. В 1/8 фіналу Наполі познущався над німецьким Айнтрахтом (5:0 за підсумком двох матчів), а Мілан вибив Тоттенхем завдяки мінімальній перемозі на Сан Сіро.
Інтеру знову доведеться грати з піренейцями. Бенфіка має шанс помститися за іншого представника Португалії – Порту. "Орли" впевнено пройшли Брюгге Яремчука та вважаються темною конячкою турніру. Натомість "нерадзурі" дивом вистачило одного м'яча, аби здолати "драконів". У матчі-відповіді на Драгау міланцям відверто пощастило не пропустити у божевіллі останніх хвилин.
Мадридський Реал вп'яте поспіль протистоятиме англійцям на стадії плей-офф. Як і торік, суперником команди Андрія Луніна у чвертьфіналі ЛЧ стане лондонський Челсі з Михайлом Мудриком. У минулому сезоні "бланкос" перемогли на Стемфорд Брідж з рахунком 3:1, а вдома вирішили створити інтригу, поступившись 2:3. Однак це не завадило "королям" дійти до фіналу. У плей-офф іспанський суперклуб не відчув серйозного спротиву з боку Ліверпуля, тоді як Челсі розібрався з дортмундською Борусією після гостьової поразки.
Найцікавішим обіцяє бути протистояння нинішньої та колишньої команд Хосепа Гвардіоли. У битві фаворитів Ліги чемпіонів Ман Сіті поміряється силами з мюнхенською Баварією. "Ротен" вже довели свою міць, розбивши в 1/8 зірковий ПСЖ. Мессі, Мбаппе та Ко не спромоглись забити жодного м'яча у двох поєдинках – 0:1 вдома та 2:0 в гостях.
Зате "містяни" розважились у матчі-відповіді проти Лейпцига. Гра завершилась жахливим погромом "биків" з рахунком 7:0, а нестримний Ерлінг Холанд оформив пента-трик за 60 хвилин. Норвежець, до слова, очолює бомбардирські перегони ЛЧ, записавши до свого активу 10 голів.
Дебютні поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді – 18 та 19 квітня. Півфінали пройдуть 9-10 та 16-17 травня. Вирішальна гра відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Ататюрк" 10 червня. Номінальним господарем фіналу буде переможець пари Реал – Челсі / Ман Cіті – Баварія.
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