У четвер, 9 березня, головна тренерка жіночої збірної Франції Корін Діакр позбулася своєї посади. Про це інформує офіційний сайт французької Асоціації футболу.

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Діакр була звільнена через погану атмосферу в роздягальні команди – кілька футболісток збірної Франції відмовилися від виступів за чотири місяці до початку чемпіонату світу. Футболістки звинувачували свою наставницю в слабких стандартах управління командою.

RMC повідомляє, що у французької Асоціації футболу є 5 кандидатів на зміну Діакр. Серед них фігурує головний тренер чоловічої збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар. Раніше він тренував жіночі футбольні команди.

Нагадаємо, що лише збірній Саудівської Аравії вдалося здолати Аргентину на переможному для Мессі та компанії ЧС-2022.

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