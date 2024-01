Пєдинок на Монтіліві між Жироною та Атлетіко мав важливе значення для обох команд. Каталонці продовжують боротьбу за виживання, тримаючись всього у чотирьох залікових балах від зони вильоту – мадридці ж отримали шанс відірватись від п'ятої позиції аж на шість очок. Віктор Циганков розпочав зустріч у стартовому складі, що зовсім не дивує.

У першому таймі Віктор відзначився дисциплінованою позиційною роботою. Він страхував своїх захисників і одразу вмикався після втрат – одне з його відбирань запустило дуже небезпечну атаку Жирони. В її завершенні Кастельянос стріляв з меж штрафного, влучивши у руку Савічу, однак нападник перед цим заліз у офсайд.

Втім, багато користі в атаці Віктор принести не зміг. Він допустив 7 втрат, не вступав у єдиноборства й не зробив жодної передачі на загострення. Карта пасів у нашого співвітчизника була блідою, хоча не варто звинувачувати одного лише українця – Жирона в принципі мало атакувала. Каталонці провели тільки 2 негострих удари до перерви, а деякі задумки Циганкова з пасами за спину партнери просто не зрозуміли.

Атлетіко за такий футбол міг покарати. Жорстоко покарати. Двічі з лінії воротарського дозволили пробити Депаю – втім, Мемфіс примудрився запустити м'яч над поперечкою.

Грізманн же з близької відстані поцілив точно в Гассанігу, якому ще й вдалося парирувати лонгшот Карраско під ліву стійку. Загалом, Атлетіко вів за ударами з рахунком 7:2, п'ять разів стрілявши з меж штрафного. Мадридці за перший тайм награли на 0,72 очікуваних голи проти 0,14 у Жирони.

На старті другого тайму зміст гри не змінювався. Циганкову все так же не вистачало взаєморозуміння з партнерами на чужій третині, а Атлетіко все так же створював моменти.

На 47-й хвилині Льоренте отримав переведення від Гріззі й небезпечно прострілив вздовж воріт (Гассаніга відбив м'яч у бік), а на 49-й Ермосо поборовся за навіс Антуана й ледь не заробив пенальті! М'яч влучив у руку Ромеу, однак на відеоповторі став помітним поштовх від Маріо, який і призвів до влучання.

Втім, досить швидко тиск мадридців вилетів у трубу. За наступні 40 хвилин мадридці створили лишень атаку із закиданням на лівий край штрафного, звідки Грізманн пробив у зовнішній бік сітки.

Жирона поступово вирівняла хід зустрічі, а потім і моменти стала створювати. Чого лише коштує спроба Лопеса забити з центру поля – Облак перевів сферу над поперечкою. На 66-й же хвилині Кастельянос отримав навіс від Відаля й щільно прострілив вздовж воріт, але Облак м'яч взяв намертво.

️ @oblakjan: "Luckily, I stopped the ball or they'd be talking about that goal all around the world"



Jan Oblak on saving David López' shot from the half-way line.#LaLigaTV pic.twitter.com/K9mKN9iYFl