Циганков ледь не покарав Сімеоне – топ-момент і пас під вихід сам на сам не врятували Жирону від поразки Атлетіко
Жирона в рамках завершального матчу 25-го туру Ла Ліги зазнала прикрої поразки від Атлетіко. Звіт читайте на "Футбол 24".
Пєдинок на Монтіліві між Жироною та Атлетіко мав важливе значення для обох команд. Каталонці продовжують боротьбу за виживання, тримаючись всього у чотирьох залікових балах від зони вильоту – мадридці ж отримали шанс відірватись від п'ятої позиції аж на шість очок. Віктор Циганков розпочав зустріч у стартовому складі, що зовсім не дивує.
У першому таймі Віктор відзначився дисциплінованою позиційною роботою. Він страхував своїх захисників і одразу вмикався після втрат – одне з його відбирань запустило дуже небезпечну атаку Жирони. В її завершенні Кастельянос стріляв з меж штрафного, влучивши у руку Савічу, однак нападник перед цим заліз у офсайд.
Втім, багато користі в атаці Віктор принести не зміг. Він допустив 7 втрат, не вступав у єдиноборства й не зробив жодної передачі на загострення. Карта пасів у нашого співвітчизника була блідою, хоча не варто звинувачувати одного лише українця – Жирона в принципі мало атакувала. Каталонці провели тільки 2 негострих удари до перерви, а деякі задумки Циганкова з пасами за спину партнери просто не зрозуміли.
Атлетіко за такий футбол міг покарати. Жорстоко покарати. Двічі з лінії воротарського дозволили пробити Депаю – втім, Мемфіс примудрився запустити м'яч над поперечкою.
¡Arranca la segunda parte! Buscamos el primer tanto que inaugure el electrónico en Montilivi— Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2023
• #AúpaAtleti • #GironaAtleti • #LaLigaHighlights • pic.twitter.com/E5qPUxSWSA
Грізманн же з близької відстані поцілив точно в Гассанігу, якому ще й вдалося парирувати лонгшот Карраско під ліву стійку. Загалом, Атлетіко вів за ударами з рахунком 7:2, п'ять разів стрілявши з меж штрафного. Мадридці за перший тайм награли на 0,72 очікуваних голи проти 0,14 у Жирони.
На старті другого тайму зміст гри не змінювався. Циганкову все так же не вистачало взаєморозуміння з партнерами на чужій третині, а Атлетіко все так же створював моменти.
На 47-й хвилині Льоренте отримав переведення від Гріззі й небезпечно прострілив вздовж воріт (Гассаніга відбив м'яч у бік), а на 49-й Ермосо поборовся за навіс Антуана й ледь не заробив пенальті! М'яч влучив у руку Ромеу, однак на відеоповторі став помітним поштовх від Маріо, який і призвів до влучання.
No hay penalti de Oriol Romeu en esta acción en el será del Girona.— Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) March 13, 2023
• Mario Hermoso empuja a Oriol y por eso deja el brazo en esa posición.
Melero, a instancias del VAR, señaló falta de Mario. #Atleti #Girona pic.twitter.com/gxWX4OBZ6v
Втім, досить швидко тиск мадридців вилетів у трубу. За наступні 40 хвилин мадридці створили лишень атаку із закиданням на лівий край штрафного, звідки Грізманн пробив у зовнішній бік сітки.
Жирона поступово вирівняла хід зустрічі, а потім і моменти стала створювати. Чого лише коштує спроба Лопеса забити з центру поля – Облак перевів сферу над поперечкою. На 66-й же хвилині Кастельянос отримав навіс від Відаля й щільно прострілив вздовж воріт, але Облак м'яч взяв намертво.
️ @oblakjan: "Luckily, I stopped the ball or they'd be talking about that goal all around the world"— LaLigaTV (@LaLigaTV) March 13, 2023
Jan Oblak on saving David López' shot from the half-way line.#LaLigaTV pic.twitter.com/K9mKN9iYFl
Виділявся і наш Циганков. Зокрема, перший момент Жирони в другому таймі створив саме Віктор – він обійшов Карраско, увірвався на правий край штрафного та бахнув у ближній кут. Облак парирував.
No diguis qualitat, digues Viktor Tsygankov.#GironaAtleti | @LaLiga | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/0sUkeRTfw4— Girona FC (@GironaFC) March 13, 2023
На 67-й хвилині українець віддав пас на лінію штрафного під удар Рікельме, але постріл заблокував Савіч. На 83-й же Циганков міг занести до свого активу асист, відкрившись у карному майданчику й викотивши передачу на самотнього Рікельме. Той опинився прямо перед голкіпером, але погано обробив м'яч. З гострого кута екс-хавбек Атлетіко пробив у Облака.
Зрештою, на 87-й хвилині Вітю замінили на Тоні Вілью. Наш вінгер покинув поле з двома передачами під удар, перемогами у двох єдиноборствах з трьох (на землі) та одним вдалим обіграшем на дриблінгу (з однієї спроби).
І саме після відходу Циганкова у Жирони все зламалось. На 90-й хвилині каталонці дозволили вивалитись Корреа сам на сам з Гассанігою – лише підкат Рікельме врятував господарів. М'яч вилетів на кутовий, а подача Грізманна з нього завершилась скидкою на дальню стійку.
Там на замиканні опинився Мората, який замінив Депая. 1:0! Епізод довго перевіряли на предмет офсайду, однак все було чисто.
Попри гру до 12-ї компенсованої хвилини, Жирона нічого не створила після пропущеного м'яча. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Атлетіко.