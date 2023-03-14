Пєдинок на Монтіліві між Жироною та Атлетіко мав важливе значення для обох команд. Каталонці продовжують боротьбу за виживання, тримаючись всього у чотирьох залікових балах від зони вильоту – мадридці ж отримали шанс відірватись від п'ятої позиції аж на шість очок. Віктор Циганков розпочав зустріч у стартовому складі, що зовсім не дивує.

У першому таймі Віктор відзначився дисциплінованою позиційною роботою. Він страхував своїх захисників і одразу вмикався після втрат – одне з його відбирань запустило дуже небезпечну атаку Жирони. В її завершенні Кастельянос стріляв з меж штрафного, влучивши у руку Савічу, однак нападник перед цим заліз у офсайд.

Втім, багато користі в атаці Віктор принести не зміг. Він допустив 7 втрат, не вступав у єдиноборства й не зробив жодної передачі на загострення. Карта пасів у нашого співвітчизника була блідою, хоча не варто звинувачувати одного лише українця – Жирона в принципі мало атакувала. Каталонці провели тільки 2 негострих удари до перерви, а деякі задумки Циганкова з пасами за спину партнери просто не зрозуміли.

Атлетіко за такий футбол міг покарати. Жорстоко покарати. Двічі з лінії воротарського дозволили пробити Депаю – втім, Мемфіс примудрився запустити м'яч над поперечкою.

¡Arranca la segunda parte! Buscamos el primer tanto que inaugure el electrónico en Montilivi



• #AúpaAtleti • #GironaAtleti • #LaLigaHighlights • pic.twitter.com/E5qPUxSWSA — Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2023

Грізманн же з близької відстані поцілив точно в Гассанігу, якому ще й вдалося парирувати лонгшот Карраско під ліву стійку. Загалом, Атлетіко вів за ударами з рахунком 7:2, п'ять разів стрілявши з меж штрафного. Мадридці за перший тайм награли на 0,72 очікуваних голи проти 0,14 у Жирони.

На старті другого тайму зміст гри не змінювався. Циганкову все так же не вистачало взаєморозуміння з партнерами на чужій третині, а Атлетіко все так же створював моменти.

На 47-й хвилині Льоренте отримав переведення від Гріззі й небезпечно прострілив вздовж воріт (Гассаніга відбив м'яч у бік), а на 49-й Ермосо поборовся за навіс Антуана й ледь не заробив пенальті! М'яч влучив у руку Ромеу, однак на відеоповторі став помітним поштовх від Маріо, який і призвів до влучання.

No hay penalti de Oriol Romeu en esta acción en el será del Girona.



• Mario Hermoso empuja a Oriol y por eso deja el brazo en esa posición.



Melero, a instancias del VAR, señaló falta de Mario. #Atleti #Girona pic.twitter.com/gxWX4OBZ6v — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) March 13, 2023

Втім, досить швидко тиск мадридців вилетів у трубу. За наступні 40 хвилин мадридці створили лишень атаку із закиданням на лівий край штрафного, звідки Грізманн пробив у зовнішній бік сітки.

Жирона поступово вирівняла хід зустрічі, а потім і моменти стала створювати. Чого лише коштує спроба Лопеса забити з центру поля – Облак перевів сферу над поперечкою. На 66-й же хвилині Кастельянос отримав навіс від Відаля й щільно прострілив вздовж воріт, але Облак м'яч взяв намертво.

️ @oblakjan: "Luckily, I stopped the ball or they'd be talking about that goal all around the world"



Jan Oblak on saving David López' shot from the half-way line.#LaLigaTV pic.twitter.com/K9mKN9iYFl — LaLigaTV (@LaLigaTV) March 13, 2023

Виділявся і наш Циганков. Зокрема, перший момент Жирони в другому таймі створив саме Віктор – він обійшов Карраско, увірвався на правий край штрафного та бахнув у ближній кут. Облак парирував.

На 67-й хвилині українець віддав пас на лінію штрафного під удар Рікельме, але постріл заблокував Савіч. На 83-й же Циганков міг занести до свого активу асист, відкрившись у карному майданчику й викотивши передачу на самотнього Рікельме. Той опинився прямо перед голкіпером, але погано обробив м'яч. З гострого кута екс-хавбек Атлетіко пробив у Облака.

Зрештою, на 87-й хвилині Вітю замінили на Тоні Вілью. Наш вінгер покинув поле з двома передачами під удар, перемогами у двох єдиноборствах з трьох (на землі) та одним вдалим обіграшем на дриблінгу (з однієї спроби).

І саме після відходу Циганкова у Жирони все зламалось. На 90-й хвилині каталонці дозволили вивалитись Корреа сам на сам з Гассанігою – лише підкат Рікельме врятував господарів. М'яч вилетів на кутовий, а подача Грізманна з нього завершилась скидкою на дальню стійку.

Там на замиканні опинився Мората, який замінив Депая. 1:0! Епізод довго перевіряли на предмет офсайду, однак все було чисто.

Попри гру до 12-ї компенсованої хвилини, Жирона нічого не створила після пропущеного м'яча. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Атлетіко.