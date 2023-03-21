Динамівське тріо Караваєв-Сидорчук-Буяльський їхало в одному купе до Польщі і встигло поспілкуватися з прес-аташе збірної України Олександром Гливинським. Однією з головних тем були виступи колишніх партнерів у європейських топ-чемпіонатах.

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Караваєв: Я думав, що Циганкову буде важче. Все ж новий чемпіонат, команда, мова. Я так розумію, англійською там не дуже говорять, тому треба вчити іспанську. Але як бачимо, на полі у нього все добре виходить. Молодець! Звісно, для збірної це добре. Поговорити зі Забарним нагоди ще не було.

Сидорчук: Він взагалі від нас зі зборів поїхав, навіть не попрощався – тепер буде вибачатись (сміються). Чекаємо приємної зустрічі з усіма.

Караваєв: Миколенко там вже свій, англієць (сміється). Перед грою з Англією допоможе, що у нас є такі хлопці.

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