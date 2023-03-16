Зінченка "образили" Холандом, Мудрика звинуватили у лайкбейті, а друг Путіна далі на посту
16 березня 2023 - Читать на русском
Футбол 24 зібрав найгарячіше, що ви могли пропустити за останні дні.
Ми продовжуємо пильно стежити, як там справи у наших легіонерів. Цього разу під прицілом опинились Михайло Мудрик та Олександр Зінченко. Окрім них, у сьогоднішньому огляді: переобрання Інфантіно, унікальне досягнення Наполі та безлади, скоєні німецькими фанатами в Неаполі. Приємного перегляду!
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