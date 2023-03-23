Зінченко – фаворит на титул у боротьбі з Гвардіолою. Аргументи за Арсенал і Манчестер Сіті на фініші АПЛ
Арсенал у цьому сезоні несподівано кинув Манчестер Сіті виклик і залишився у чемпіонських перегонах до весни.
Зінченко разом з Гвардіолою став чемпіоном Англії 4 рази за останні 5 сезонів. Їхні шляхи розійшлися, але знову обидва претендують на титул. Пеп сам породив конкурента – спершу виховав Артету-тренера, а потім підсилив його Жезусом і Зінченком.
Капітан без пов'язки. Зінченко закохав у себе всіх, трансформував ментальність Арсенала і осоромив легенду МЮ
Довгий час здавалося, що Арсенал от-от посиплеться, адже за класом "каноніри" поступаються найбагатшим клубам Англії. А Манчестер Сіті зазвичай задає такий темп набору очок, за яким дуже важко вгнатися.
Але 70% дистанції позаду, а Арсенал на вершині АПЛ. З відривом від Манчестер Сіті у 8 очок (щоправда, лондонці зіграли на один матч більше). Аналітичні портали називають команду Артети фаворитом. FiveThirtyEight та OptaAnalyst дають аналогічну картину: 56% на чемпіонство Арсенала і 44% на Сіті.
Форма в обох команд хороша. Арсенал подолав мінікризу на початку лютого та видав 6-матчеву переможну серію в АПЛ. Манчестер Сіті протягом місяця виключно перемагає, а за 5 останніх поєдинків не пропустив жодного гола.
Важливий чинник – календар на фініші чемпіонату. В АПЛ склалася цікава ситуація, адже команд без мотивації майже немає. 9 борються за виживання (між 12 і 20 місяцями 4 очки), ще 4 – за місце в Лізі чемпіонів. Навіть кризовий Ліверпуль не забуває про топ-4 (7 очок відставання за набраними і 5 за втраченими).
Залишаються Брайтон, Брентфорд, Фулхем і Астон Вілла, які на щось серйозне не претендують, якщо не рахувати ЛЄ і ЛК, але просто добре грають у цьому сезоні. І, звичайно, Челсі, який далеко від зони ЛЧ, однак поступово намацує свій футбол.
Календар Арсенала, 10 матчів:
Лідс (вдома)
Ліверпуль (виїзд)
Вест Хем (виїзд)
Саутгемптон (вдома)
Манчестер Сіті (виїзд)
Челсі (вдома)
Ньюкасл (виїзд)
Брайтон (вдома)
Ноттінгем Форест (виїзд)
Вулверхемптон (вдома)
Тобто 5 борців за виживання, 2 виїзди до претендентів на ЛЧ, дербі з Челсі та формально немотивований Брайтон.
Календар Манчестер Сіті, 11 матчів:
Ліверпуль (вдома)
Саутгемптон (виїзд)
Лестер (вдома)
Арсенал (вдома)
Фулхем (виїзд)
Лідс (вдома)
Евертон (виїзд)
Челсі (вдома)
Брентфорд (виїзд)
Брайтон (виїзд)
Вест Хем (вдома)
Тобто 5 борців за виживання, домашні матчі з Ліверпулем і Челсі та 3 гри проти серединки таблиці.
Розклад на користь Манчестер Сіті. Вирішальний очний поєдинок 26 квітня також відбудеться на Етіхад.
Що говорить за Арсенал? Завантаженість конкурента в інших турнірах. "Каноніри" звільнилися від Ліги Європи після невдалої серії пенальті зі Спортінгом, а в Манчестер Сіті попереду надважке протистояння з Баварією в ЛЧ і шалений графік з двома матчами на тиждень, оскільки Кубок Англії також змушує відволікатись.
Арсенал лякав своєю ментальністю. У минулому сезоні лондонці втратили місце в Лізі чемпіонів за останні тури. Втім, зараз ситуація інша. Зінченко привніс чемпіонський характер (хай як вульгарно це не звучить), і команда вигризла кілька перемог в стилі "менталіті монстрів" Ліверпуля-2019/20. Футболісти просто вірять у свій успіх, а фани чекають титулу два десятиліття.