Арсенал у цьому сезоні несподівано кинув Манчестер Сіті виклик і залишився у чемпіонських перегонах до весни.

Зінченко разом з Гвардіолою став чемпіоном Англії 4 рази за останні 5 сезонів. Їхні шляхи розійшлися, але знову обидва претендують на титул. Пеп сам породив конкурента – спершу виховав Артету-тренера, а потім підсилив його Жезусом і Зінченком.

Капітан без пов'язки. Зінченко закохав у себе всіх, трансформував ментальність Арсенала і осоромив легенду МЮ

Довгий час здавалося, що Арсенал от-от посиплеться, адже за класом "каноніри" поступаються найбагатшим клубам Англії. А Манчестер Сіті зазвичай задає такий темп набору очок, за яким дуже важко вгнатися.

Але 70% дистанції позаду, а Арсенал на вершині АПЛ. З відривом від Манчестер Сіті у 8 очок (щоправда, лондонці зіграли на один матч більше). Аналітичні портали називають команду Артети фаворитом. FiveThirtyEight та OptaAnalyst дають аналогічну картину: 56% на чемпіонство Арсенала і 44% на Сіті.

Форма в обох команд хороша. Арсенал подолав мінікризу на початку лютого та видав 6-матчеву переможну серію в АПЛ. Манчестер Сіті протягом місяця виключно перемагає, а за 5 останніх поєдинків не пропустив жодного гола.

Важливий чинник – календар на фініші чемпіонату. В АПЛ склалася цікава ситуація, адже команд без мотивації майже немає. 9 борються за виживання (між 12 і 20 місяцями 4 очки), ще 4 – за місце в Лізі чемпіонів. Навіть кризовий Ліверпуль не забуває про топ-4 (7 очок відставання за набраними і 5 за втраченими).

Залишаються Брайтон, Брентфорд, Фулхем і Астон Вілла, які на щось серйозне не претендують, якщо не рахувати ЛЄ і ЛК, але просто добре грають у цьому сезоні. І, звичайно, Челсі, який далеко від зони ЛЧ, однак поступово намацує свій футбол.

Календар Арсенала, 10 матчів:



Лідс (вдома)

Ліверпуль (виїзд)

Вест Хем (виїзд)

Саутгемптон (вдома)

Манчестер Сіті (виїзд)

Челсі (вдома)

Ньюкасл (виїзд)

Брайтон (вдома)

Ноттінгем Форест (виїзд)

Вулверхемптон (вдома)

Тобто 5 борців за виживання, 2 виїзди до претендентів на ЛЧ, дербі з Челсі та формально немотивований Брайтон.

Календар Манчестер Сіті, 11 матчів:



Ліверпуль (вдома)

Саутгемптон (виїзд)

Лестер (вдома)

Арсенал (вдома)

Фулхем (виїзд)

Лідс (вдома)

Евертон (виїзд)

Челсі (вдома)

Брентфорд (виїзд)

Брайтон (виїзд)

Вест Хем (вдома)

Тобто 5 борців за виживання, домашні матчі з Ліверпулем і Челсі та 3 гри проти серединки таблиці.

Розклад на користь Манчестер Сіті. Вирішальний очний поєдинок 26 квітня також відбудеться на Етіхад.

Що говорить за Арсенал? Завантаженість конкурента в інших турнірах. "Каноніри" звільнилися від Ліги Європи після невдалої серії пенальті зі Спортінгом, а в Манчестер Сіті попереду надважке протистояння з Баварією в ЛЧ і шалений графік з двома матчами на тиждень, оскільки Кубок Англії також змушує відволікатись.

Арсенал лякав своєю ментальністю. У минулому сезоні лондонці втратили місце в Лізі чемпіонів за останні тури. Втім, зараз ситуація інша. Зінченко привніс чемпіонський характер (хай як вульгарно це не звучить), і команда вигризла кілька перемог в стилі "менталіті монстрів" Ліверпуля-2019/20. Футболісти просто вірять у свій успіх, а фани чекають титулу два десятиліття.