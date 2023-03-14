"Зінченко – це сенсація, не може бути жодних сумнівів. Кожного разу, коли я чую його промови, ви не можете збагнути, що відбувається у його голові. Адже багато чого стається на його Батьківщині, і це ще більше піднімає його здобутки.

Перша результативна дія Мудрика за Челсі, Зінченко продовжує лідерство, Маліновський не витягнув Марсель

Але навіть якщо відкинути це вбік, чого не можна робити, Зінченко – переможець. Він не був гравцем основи у команді Пепа Гвардіоли, але приніс цей переможний менталітет разом з Габріелом Жезусом. Вважаю Зінченка лідером. І в щоденних тренуваннях, які ми не бачимо, а спостерігаємо лише в день матчу. Він має здібності, а також менталітет, який демонструє своїм партнерам. Те, як він тренується – це неймовірно", – сказав Мінто у ефірі talkSPORT.

Нагадаємо, влітку лондонці віддали Манчестер Сіті за Зінченка 35 млн євро. Українець відразу став важливим гравцем Арсенала (20 матчів, гол+2 асисти), а команда Артети впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ.

АПЛ: Арсенал знищив Фулхем – унікальний хет-трик, великий камбек, труднощі Зінченка, день Габріелів, гра без оборони