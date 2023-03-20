"Зінченко блискучий. У Артети точно є стратегія, яку він хоче реалізувати з цим складом Арсенала. Вона полягає в домінуванні у центральній зоні. Заслуга хлопців у тому, що вони зробили крок уперед і змогли виконати це у поточному сезоні.

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Але роль Зінченка – це не революція, тому що ми бачили подібне у виконанні Філіпа Лама в Баварії. Замість того, щоб грати на позиції правого захисника, він заходив у центр, щоб бути іще одним додатковим гравцем у центрі.

Кілька років тому я казав те саме про Жоау Канселу. Він не є стандартним захисником. Раніше він використовувався в центрі поля, як Філіп Лам. Тому це не революція. Зінченко є ключовим гравцем Арсенала і дозволяє домінувати над суперниками в центрі. Його гра допомагає Граніту Джаці та Томасу Партею досягати успіху. Цього сезону вони усі працюють разом, щоб бути такими сильними", – цитує Лорена talkSPORT.

Нагадаємо, Лорен виступав за "канонірів" з 2000 по 2006 роки і здобув з лондонцями два чемпіонства АПЛ, три Кубки Англії та два Суперкубки.

До слова, Арсенал після 28-ми турів йде першим у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 8 очок.

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