Українця другий місяць поспіль визнають найкращим гравцем команди, інформує прес-служба "канонірів". Друге місце посів центрбек Габріел, а третє – вінгер Букайо Сака.

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Зінченко навіть трохи прогресує – у січні забрав 48% голосів, а в лютому вже 49%. Упродовж останнього місяця зими лівий захисник Арсенала встиг награти 5 матчів (всі – в основі) та оформити один гол (дебютний для себе в АПЛ).

Нагадаємо, влітку лондонці віддали Манчестер Сіті за Зінченка 35 млн євро. Українець відразу став важливим гравцем Арсенала, а команда Артети впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ.

Presenting our February Player of the Month…



Oleksandr Zinchenko

@biel_m04

@BukayoSaka87



Congratulations, Alex ? — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

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