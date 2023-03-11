Габріел Жезус влітку приєднався до "канонірів" і відразу став важливим гравцем команди. До ЧС-2022 зіграв за Арсенал 20 матчів (5 голів і 7 асистів), але на Мундіалі отримав складну травму. Мікель Артета сподівається, що повернення нападника на поле залишилося зовсім небагато часу.

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"Габі намагався відновитися після травми якнайшвидше, проте, навіть почавши тренуватися, він розумів, що йому все ще потрібен час. Це питання днів, а не тижнів? Вірю, що саме так. Йому треба відчути у собі впевненість, бути готовим. Як тільки Жезус буде готовий грати, він вийде на поле", – цитує тренера Sky Sports.

Нагадаємо, Арсенал після 26 зіграних турів очолює турнірну таблицю АПЛ, на два очки випереджаючи Манчестер Сіті, який зіграв на матч більше. Найкращими бомбардирами лондонців є Букайо Сака та Габріел Мартінеллі (по 11 голів).

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