Зірка збірної України навів галасу в Лізі Європи грою та поведінкою в матчі Арсенала проти лісабонського Спортінга (2:2).

Олександр Зінченко перетворився в лідера Арсенала та має величезний вплив на гру команди. Мікель Артета навіть в умовах ротації випустив його в стартовому складі на матч Ліги Європи. Українець відіграв не найкращим чином, але все одно опинився в центрі уваги.

Арсенал і Спортінг видали шоу в 1/8 Ліги Європи: Зінченко знову показав емоції, "посприяв" голу й не дограв матч

Спершу про негатив. Спортінг активно тиснув на фланг Зінченка (49% атак), а той не ідеально впорався з тиском, припустившись низки фейлів. Обидві гольові атаки господарів розпочалися з невдалих дій українця: перед першим голом він подарував м'яч, а перед другим – грубо помилився позиційно (після чого дозволив віддати пас у штрафний майданчик).

Недоліки в обороні Олександр звично компенсував чудовою роботою з м'ячем зі зміщеннями в центр. Зінченко став найкращим на полі за очікуваною гостротою передач (0,33 xThreat). Головними хайлайтами стали паси під удар Мартінеллі на початку другого тайму.

Зінченко вирізав шикарний пас у розріз на вільного бразильця, відвівши погляд в іншу сторону. А через кілька хвилин подав з лівого флангу на голову Габі. Це були найкращі моменти Арсенала, які не завершилися голами. Дві передачі Сашка потягнули на 0,83 xA, тобто він по суті напрацював на асист.

Але цікавішим став неігровий епізод за участю Зінченка. Коли Арсенал забивав перший гол, українець під час подачі кутового вів боротьбу з Рейсом. Захисник Спортінга впав на газон і почав апелювати, а Олександр іронічно йому аплодував, супроводжуючи це "теплими" словами.

"Зінченко повністю взяв мене у захват. Я не знаю, як VAR цього не побачив. Вони робили таке на кожному стандарті, а суддя ігнорував", – обурено сказав після гри Рейс.

Партнери прибігли заступитися за Матеуса, а Зінченко був на емоціях, тому виникла перепалка. Найактивніше сперечався з Олександром капітан Спортінга. Як наслідок – арбітр показав обом по жовтій. Українцю це попередження ніяк не заважає, а от Себастьян Коатес пропустить матч-відповідь в Лондоні через перебір "гірчичників".

Зінченко позбавив суперників капітана та основного центрбека, а потім ще й помстився йому. Вієйра заробив небезпечний штрафний – до м'яча підійшов Сашко і потужно пальнув у стінку. Не просто в стінку, а прямо в обличчя Коатесу. Вболівальники Арсенала почали жартувати в соцмережах, що Зінченко спеціально так пробив зі злості. Що ж, якщо так, то точність ювелірна.

Добивання Олександра після того штрафного, до речі, вийшло дуже гострим. Адан витягнув м'яч з-під поперечини. Статистичні портали вивели українцю непогані оцінки, зважаючи на креатив і високу успішність в єдиноборствах (83%). SofaScore – 7.3, WhoScored – 7, FotMob – 7.2.

Капітан без пов'язки. Зінченко закохав у себе всіх, трансформував ментальність Арсенала і осоромив легенду МЮ