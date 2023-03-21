Олександр Зінченко без проблем виконує далеко не найпростіші футбольні елементи.

Український легіонер Арсенала взяв участь у Puma's control challenge, де його суперником став блогер Кемерон Корп.

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Потрібно було прийняти м'яч, який з далекої відстані високо запускає спеціальна футбольна гармата. Корп доволі банально обробив дві подачі, а на третій взагалі помилився. Натомість Зінченко ідеально виконав завдання, та ще й потішив технічними фокусами для більшої ефектності.

Нагадаємо, зараз триває пауза збірних, на яку Арсенал пішов лідером АПЛ. Команда Зінченка випереджає Ман Сіті на 8 очок, хоча у "містян" ще є гра в запасі.

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