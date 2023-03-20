Напередодні Арсенал у матчі 28-го туру АПЛ на власному полі розбив Крістал Пелас (4:1). Український півзахисник Олександр Зінченко вийшов в основі і пішов з поля на 65-й хвилині за рахунку 3:0. До слова, наш земляк вперше у кар'єрі перетнув позначку у понад 20 матчів за сезон в АПЛ (раніше максимум становив 20 поєдинків за Манчестер Сіті у сезоні 2020/21).

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Після завершення матчу наш земляк продовжив святкування перемоги. Зокрема, виїжджаючи зі стадіону, відомий мотиватор вирішив з вікна своєї автівки звернутись до вболівальників, які стояли на узбіччі. "Вперед!" – несамовито волав Зінченко під бурхливі оплески фанатів "канонірів".

Нагадаємо, Арсенал після 28-ми турів йде першим у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 8 очок. Зінченко у поточному сезоні провів за лондонців 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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