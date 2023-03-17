Днями керманич МЮ Ерік Тен Хаг поскаржився на дискваліфікації, важкі травми своїх гравців і вказав на Арсенал, який нібито майже весь сезон йде без втрат. Тренер "канонірів" Мікель Артета не оминув висловлювання конкурента, нагадавши про серйозні кадрові проблеми, які переслідували і його команду.

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"Протягом усього сезону ми також мали травми. Еміль Сміт-Роу пропустив чотири місяці, Габріел Жезус пропустив чотири місяці, Алекса Зінченка не було два з половиною місяці, Томаса Партея і Едді Нкетія – по півтора місяця. У нас було чимало своїх травм, але ми впоралися", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Арсенал вилетів з Ліги Європи і продовжує виступи лише в АПЛ, де йде лідером. Натомість Манчестер Юнайтед вже встиг виграти Кубок ліги і досі бореться ще у трьох турнірах (АПЛ, ЛЄ, Кубок Англії).

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