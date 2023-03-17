Зінченко у вогні після вильоту Арсенала з ЛЄ – пограбування українця та відповідь Леоненку
17 березня 2023 - Читать на русском
Футбол 24 проаналізував виліт Арсенала від Спортінга на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Все вирішила серія пенальті.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 5 )
завершено
Педру Гонсалвеш 62’
Мануель Угарте 118’
62’ Педру Гонсалвеш
118’ Мануель Угарте
Лондонці програли лісабонцям на Емірейтс у серії післяматчевих пенальті. Український захисник Олександр Зінченко вже традиційно був одним із найпомітніших гравців на полі. Аналіз його гри – на YouTube-каналі Футбол 24.
Зінченко вилетів з Ліги Європи – Арсенал пропустив фантастичний гол з центра поля та програв Спортінгу в серії пенальті
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