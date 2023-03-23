Видання The Sun опублікувало символічну команду усіх часів, яку склав штучний інтелект. Авторитетний британець не погодився і у відповідь назвав свою, включивши туди Олександра Зінченка.

"Підписання Зінченка – велика допомога": голкіпер Арсенала оцінив трансфери своєї команди

Команда Моргана:

Воротар: Девід Сімен;

Захисники: Лі Діксон, Тоні Адамс, Девід О'Лірі;

Хавбеки: Олександр Зінченко, Патрік Вієйра, Еммануель Петі, Робер Пірес, Букайо Сака;

Нападники: Тьєррі Анрі, Денніс Бергкамп.

Mine beats it:

Seaman

Dixon

Adams

O'Leary

Zinchenko

Vieira

Petit

Pires

Saka

Bergkamp

Henry https://t.co/jDREfnz5kF — Piers Morgan (@piersmorgan) March 21, 2023

У коментарях підписники Пірса почали активно сперечатись щодо включення українця у команду. Багато хто говорив, що Ешлі Коул заслужив бути у ній куди більше.

До слова, 26-річний Зінченко провів усього 27 поєдинків за Арсенал (один гол та два асисти), але вже став одним із лідерів команди та улюбленцем вболівальників.

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