Зінченко у збірній Арсенала всіх часів: авторитетний журналіст спровокував гарячу суперечку
Британський журналіст Пірс Морган назвав 11 найкращих гравців в історії "канонірів".
Видання The Sun опублікувало символічну команду усіх часів, яку склав штучний інтелект. Авторитетний британець не погодився і у відповідь назвав свою, включивши туди Олександра Зінченка.
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Команда Моргана:
Воротар: Девід Сімен;
Захисники: Лі Діксон, Тоні Адамс, Девід О'Лірі;
Хавбеки: Олександр Зінченко, Патрік Вієйра, Еммануель Петі, Робер Пірес, Букайо Сака;
Нападники: Тьєррі Анрі, Денніс Бергкамп.
У коментарях підписники Пірса почали активно сперечатись щодо включення українця у команду. Багато хто говорив, що Ешлі Коул заслужив бути у ній куди більше.
До слова, 26-річний Зінченко провів усього 27 поєдинків за Арсенал (один гол та два асисти), але вже став одним із лідерів команди та улюбленцем вболівальників.
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