"Схоже, Артета запросив Зінченка в Арсенал з наміром використати у півзахисті, але цього сезону Олександр процвітає на позиції лівого захисника. Підбираючи м'яч з глибини, і переміщаючи його в центральні зони, українець може диктувати гру чудовими передачами. Також він забезпечує міцний захист.

"Саме для цього Артета запрошував Зінченка": Джулай – про важливість українця у грі Арсенала

Його статистика теж оманлива. Один гол і два асисти не говорять про те, що Зінченко не важливий для "канонірів". Він ламає лінії суперника передачами, ідеально пасуючи Едегору або делікатно граючи на Мартінеллі та Сака. Не факт, що без українця Арсенал досяг би нинішніх висот", – зазначили журналісти FourFourTwo.

Топ-10 найкращих лівих захисників світу на цей момент за версією FourFourTwo виглядає наступним чином:

1. Олександр Зінченко (Арсенал).

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).

3. Тео Ернандес (Мілан).

4. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

5. Альфонсо Девіс (Баварія).

6. Натан Аке (Манчестер Сіті).

7. Ферлан Менді (Реал).

8. Жорді Альба (Барселона).

9. Нуну Мендеш (ПСЖ).

10. Бен Чілвел (Челсі).

Нагадаємо, після 27-ми турів Арсенал йде у турнірній таблиці АПЛ першим, на 5 очок випереджаючи Манчестер Сіті.

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