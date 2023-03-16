Гол Зінченка визнано найкращим в Арсеналі – вже друга нагорода українця за лютий
Захисник збірної України Олександр Зінченко продовжує збирати індивідуальні нагороди у Лондоні.
За підсумками січня і лютого 26-річний футболіст був визнаний найкращим гравцем "канонірів". Тепер колекція нагород поповнилась званням автора найкрасивішого гола.
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Зінченко відзначився у поєдинку проти Астон Вілли (4:2). Це був його перший гол за Арсенал та в АПЛ загалом. За нього проголосували 40% респондентів. Друге місце посів Букайо Сака (38%), а третє – Стіна Блекстеніус (13%), представниця жіночої команди.
Цього сезону в активі українця, який став одним із лідерів колективу, 25 поєдинків за лондонців (один м'яч та два асисти).
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