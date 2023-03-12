"Звісно, нам не вистачало Шведа, бо ми говоримо про чудового гравця. Він дає нам якість на цьому фланзі, але бачу, що під кінець матчу він знову схопився за пах. Зіпсував мені настрій після цієї перемоги. Це сумно.

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І він страждає, бо хоче повернутися до гри. Ви сьогодні бачили, що Швед здатен вирішити долю матчу за частку секунди. Це такий гравець, який має неймовірний талант. Подивимося, що скажуть лікарі – наскільки все серйозно", – сказав Йовічевіч у коментарі прес-службі Шахтаря.

Серйозність симптомів підтвердив лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк: "Можна відзначити, що у паузах Мар'ян постійно тримався за ділянку кріплення привідних м’язів, розтягував їх, тестував і пробував знизити дискомфорт. Шведу робили операцію в Іспанії через пубалгію. Скоріш за все, він ще не до кінця готовий до ігрових навантажень і у грі проти Фейєнорда навряд чи допоможе. Пубалгія підтверджує своє реноме одної з найскладніших проблем, під час відновлення від якої дуже складно визначати, коли гравець справді готовий до повноцінного повернення".

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