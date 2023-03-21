Вінгер Манчестер Юнайтед виклав фото в Інстаграм, як дивиться матч своєї команди в Кубку Англії проти Фулхема. Гарначо одразу ж видалив сторіс, бо забув прибрати з кадру електронну сигарету. Але фанати "червоних дияволів" встигли заскрінити фото, яке розійшлося по соцмережах.

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Зелений одноразовий вейп (електронна сигарета) "Elux Legend 3500", модель, яка заборонена у Великій Британії через свої великі розміри. Невідомо, чи предмет належав гравцю, чи комусь з його близьких.

Наразі Алехандро Гарначо відновлюється після травми. В цьому сезоні АПЛ за Манчестер Юнайтед він зіграв в 15 матчах. В активі вінгера два голи та дві результативні передачі.

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