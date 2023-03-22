20 січня у матчі проти Вільяреала італієць зняв бразильця з гри, але футболіст не потиснув йому руку. Хоч у пресі сторони заявили, що конфлікту немає, та відносини між ними суттєво погіршились, інформує El Nacional.

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22-річний вінгер програє конкуренцію Вальверде та вже стабільно залишається у запасі. Ситуацією невдоволений Флорентіно Перес, адже він зробив чимало, щоб запросити Родріго у Реал в 2019-му за 45 мільйонів євро. Президент "бланкос" наполягає, щоб бразилець грав регулярніше. Клуб вважає його своєю майбутньою зіркою.

Родріго планував довго грати у столиці Іспанії, адже має контракт до 2025 року. Але якщо ситуація не зміниться, він розгляне можливість піти. До нього вже придивляються Ліверпуль, Арсенал і Ньюкасл. Цього сезону футболіст взяв участь у 40 матчах (10 голів та 8 асистів).

Зауважимо, що Анчелотті не вперше має напружені відносини зі своїми підопічними – він нібито не розмовляє з Еденом Азаром і хоче, щоб Маріано Діас покинув Мадрид.

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