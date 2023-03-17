"Я прокинувся від звуків вибухів та сирен, ніби потрапивши у середину фільму. У всіх була паніка, ніхто не знав, що робити, бо почалася війна. Розумів, що мені треба тікати, бо буде ще гірше. Мені вдалося перетнути кордон за допомогою ізраїльських дипломатів, якби не вони – не знаю, що б зі мною було, їжа та вода закінчувалися.

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У Шахтарі нам казали, що нема чого боятися, що нічого не станеться, хоча ми були стурбовані. Коли я повернувся до Києва з Туреччини, ми моєю дівчиною вирішили почекати кілька днів і подивитися, що станеться, перш ніж приймати рішення про її повернення. А потім почалася війна. Хочу передати міцні обійми своїм друзям та прихильникам в Україні, ви у моїх думках", – розповів Соломон в інтерв'ю BBC.

До слова, Манор проводить поточний сезон в оренді за Фулхем. В останніх 5 поєдинках ізраїльтянин відзначився 4 голами в АПЛ, загалом же за 13 матчів 5 забитих м'ячів.

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