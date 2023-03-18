Представник Севільї та збірної Аргентини Алехандру Папу Гомес, схоже, здійснив несподіваний вчинок перед переможним чемпіонатом світу в Катарі.

35-річний вінгер користувався послугами відьми перед ЧС, адже хотів завадити відновленню після травми Джованні Ло Чельсо, стверджує журналіст ESPN Гонсало Кардосо.

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26-річний хавбек Вільяреала був одним із конкурентів Папу на потрапляння у заявку на Мундіаль. Чорна магія мала не дозволити Ло Чельсо поїхати у Катар. Так і сталось, адже пошкодження було значно серйознішим і потребувало операційного втручання.

До слова, Гомес загалом зіграв на ЧС-2022 109 хвилин, але без результативних дій. На березневі матчі збірної Аргентини колишній гравець Металіста виклик не отримав, адже Севілья не хоче форсувати процес його реабілітації.

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