Півзахисниця "синьо-жовтих" Віра Дятел вписала своє ім'я в історію світового футболу.

Українка Віра Дятел стала першої в історії футболісткою, яка представляла свою країну на дорослому рівні на чемпіонатах Європи з футболу та футзалу, повідомляє UEFA Futsal.

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У 2009-му наша співвітчизниця брала участь на Євро у складі національної команди з футболу, а напередодні зіграла у фіналі європейської футзальної першості проти Іспанії (1:5), ставши срібною призеркою Євро-2023.

Нагадаємо, Дятел розпочала професіональну кар'єру у чернігівській Легенді у 1999 році. Встигла пограти за азербаджанський Гемрюкчу, харківський Житлобуд-1, російські Зірка-2005 і Зоркий, шведський Лінчепінг, іспанський Спортінг (двічі) та Житлобуд-2. Нині захищає кольори фінського Ільвеса.

З 2002-го паралельно виступала за українські футзальні Фортуна-Чексіл, Інтерпласт та Будстар-НПУ.

За свою кар'єру ставала чотириразовим чемпіоном України з футболу (2004, 2005, 2006, 2017) та триразовим володарем Кубка (2004, 2006, 2007). Вигравала чемпіонат Росії (2008, 2009) та виходила у фінал жіночого Кубка УЄФА (2009). Двічі здобувала золото у футзалі (2006, 2020) та вигравала на паркеті Кубок (2020) та Суперкубок України (2021).

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