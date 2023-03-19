Захисник Ньюкасла Фабіан Шер не потрапив до складу збірної Швейцарії на матчі проти Білорусі та Ізраїлю. Футбольна федерація Швейцарії стверджує, що захисник не був обраний через "травму". Але в матчі проти Ноттінгема гравець вийшов на поле. Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін чітко висловився на своїй прес-конференції щодо того, як він бачить команду.

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"Конкуренція на багатьох позиціях є жорсткою. У нас є молоді гравці, які зробили дуже позитивний розвиток за останні кілька місяців і перебувають у хорошій формі. Я переконаний, що вони готові вести нас далі", – цитує наставника швейцарців Chroniclelive.

Здається, що Якін не хоче бачити у своїй команді ветеранів таких, як Шер. В цьому сезоні захисник зіграв за Ньюкасл в АПЛ 24 матчі. В активі Фабіана Шера один забитий гол.

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