Зірку Ньюкасла не викликали в збірну через травму – але він з'явився на полі проти Ноттінгема
Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін дав чіткий сигнал ветеранам команди.
Захисник Ньюкасла Фабіан Шер не потрапив до складу збірної Швейцарії на матчі проти Білорусі та Ізраїлю. Футбольна федерація Швейцарії стверджує, що захисник не був обраний через "травму". Але в матчі проти Ноттінгема гравець вийшов на поле. Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін чітко висловився на своїй прес-конференції щодо того, як він бачить команду.
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"Конкуренція на багатьох позиціях є жорсткою. У нас є молоді гравці, які зробили дуже позитивний розвиток за останні кілька місяців і перебувають у хорошій формі. Я переконаний, що вони готові вести нас далі", – цитує наставника швейцарців Chroniclelive.
Здається, що Якін не хоче бачити у своїй команді ветеранів таких, як Шер. В цьому сезоні захисник зіграв за Ньюкасл в АПЛ 24 матчі. В активі Фабіана Шера один забитий гол.
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