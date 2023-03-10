"Я у Франції два місяці. Почуваюся ближчим до одноклубників, зрозумів, як працює клуб. Мені тут добре. Марсель – справді важливий клуб у Франції. Ліга 1 – фізично дуже сильний чемпіонат, у кожному матчі завжди потрібно викладатися на 100%. Кожна зустріч важка. В Італії чемпіонат більше тактичний, але менш технічний.

Перемога після виходу Маліновського у відеоогляді поєдинку Ренн – Марсель

Нелегко прийти в середині сезону без літньої підготовки. Я ще не на 100%, але все більше інтегруюся в команду. Щотижня віддаю якомога більше, щоб краще зрозуміти стиль гри команди. Ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти нашої мети – потрапити в Лігу чемпіонів.

Останнього разу Санчес хотів пробивати зі стандарту. Він уже забивав зі штрафного в ворота Монако. Подивимося, чи змінимо ми відповідального за стандарти в наступних матчах. Санчес – чудовий гравець, який встиг пограв в Італії, Англії та Іспанії. Він ненавидить поразки, навіть на тренуваннях. У нього велика цілеспрямованість і ігровий інтелект. Грати з ним одне задоволення.

Жіго – дуже важливий гравець для нас, навіть якщо кожен має значення у складі. Він провів дуже хороші ігри, особливо в Кубку. Коли я зустрів його в Генку, він був не таким сильним.

Я вже програв два фінали Кубка, і ці поразки було легше перенести, ніж поразку від Аннесі. Знадобилося два дні, щоб отямитися від матчу. Ми змогли показати іншу гру проти Ренна. З повагою до Страсбура, ми дуже добре до них підготувались.

У кожної країни система суддівства своя. В Італії ми зустрічалися з колишнім арбітром, щоб дізнатись нові правила. Тут усе інше. Коли я отримую жовту картку, я уникаю сварки з арбітром, я знаю, що він не передумає.

Грати на Велодромі – це завжди щось особливе, це видовище. Нам потрібно буде перемагати, щоб компенсувати дві останні поразки вдома. У Франції, коли команди концентруються протягом 90 хвилин, вони зазвичай не програють. У нас вдома так повинно бути", – розповів Маліновський на прес-конференції.

Нагадаємо, що у 27 турі Марсель буде приймати на своєму полі Страсбур. Зустріч запланована на 12 березня. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

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