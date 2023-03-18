Панатінаїкос у зеніті слави / Фото з відкритих джерел

1. У тернопільській Ниві 90-х виступали брати Капанадзе. А це – Френк та Едді Грей, легенди Лідса 70-х. Перший бігав на фланзі у захисті, другий був вінгером.

2. Джон Редфорд за грою у гольф. Суперзірка атаки Арсенала у 1964-76 роках, зіграв 379 поєдинків, забив 111 голів.

3. Аякс у 1972-му. Того року ця команда виграла усе, що можна – чемпіонат, національний кубок, Кубок чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Неймовірні!

4. Карлос Альберто, захисник і капітан збірної Бразилії, з Кубком світу-1970. У фіналі розтрощили Італію – 4:1.

5. Інтер – Ювентус у чемпіонаті Італії 1970/71. Кіпер міланців Лідо В'єрі, попри важкий газон, впевнено грає на виході.

6. А це – "типовий британський футбол". Дербі між Челсі та Арсеналом у жовтні 1971-го.

7. Джон Тошак – грізний форвард Ліверпуля і збірної Уельсу 70-х.

8. Третє липня 1974-го. Франкфурт, матч Польща – ФРН, у якому вирішується доля путівки до фіналу Кубка світу! Через рясну зливу старт довелося відкласти. Зрештою, єдиний гол Герда Мюллера подарував перемогу німцям.

9. А ось Бразилія, яка прибула на ЧС-1974 у статусі чемпіона, програла своєрідний півфінал Нідерландам. Зате зірки "селесао" Еду та Емерсон Леао добре відпочили, гасаючи німецькими вулицями.

10. Боб Пейслі, головний тренер Ліверпуля, самотужки виносить з поля свого підопічного – захисника Емліна Х'юза.

11. Молодий серцеїд Марсело Б'єлса. У 70-х він грав захисником у Ньюеллс Олд Бойз, Інституто та Архентіно де Росаріо, і лише потім став тренером.

12. Романтичний і безтурботний Дієго Марадона часів Архентінос Хуніорс.

13. Елтон Джон і Род Стюарт – зірки шоу-бізу прибули рятувати Уотфорд.

14. Фламенго у 1976-му. Верхній ряд: Кантареле, Байяно, Рондінеллі, Жайме, Жуніор, Меріка. Нижній ряд: Кайо, Жералдо, Луїзінью, Зіко, Зе Роберто.

15. Арчі Геммілл – прудкий хавбек Дербі Каунті, Ноттінгем Форест і Бірмінгема 70-х. З першими двічі брав чемпіонство в Англії, з другими – ще одне золото + Кубок чемпіонів.

16. Альдо Малдера – хавбек Мілана 70-х, десять матчів за Скуадру Адзурру. Дядько екс-тренера збірної України Андреа Малдери.

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17. Саліф Кейта – малійський бомбардир Сент-Етьєна, Марселя, Валенсії та лісабонського Спортінга. Де б не грав – усюди демонстрував високу результативність.

18. Слон на стадіоні лондонського Чальтона. Бідолашна тварина...

19. Панатінаїкос перед фіналом Кубка чемпіонів-1971 на Вемблі. Аяксу програли без шансів – 0:2.

20. Захисник Ньюкасла Боббі Монкур, його дружина Камілла та син Пол. Сімейна ідилія!

21. Колоритний хавбек Роберто Рівеліно – легенда Корінтіанс, Флуміненсе та збірної Бразилії, чемпіон світу-1970.

22. Шотландець Джок Воллес ганяє гравців Лестера у стилі Віталія Кварцяного. Вони терпіли, адже тренер довів свою кваліфікацію у Рейнджерс, з яким виграв практично усе.

23. Роб Ренсенбрінк – нідерландська зірка в атаці Андерлехта, найкращий гравець в історії цього клубу.

24. Геніальний Сесар Луїс Менотті – він привів збірну Аргентини до перемоги у фіналі Кубка світу-1978.

25. Після трьох насичених років у Реалі, чемпіон світу Пауль Брайтнер повернувся додому і підписав контракт із Айнтрахтом Брауншвейг (1977 рік).

26. Стильний Луїджі Ріва – він досі залишається іконою для тіфозі Кальярі. Ще б пак, за 13 сезонів на Сардинії наколотив 207 м'ячів!

27. Аргентинці Рікардо Вілья та Освальдо Арділес – новачки Тоттенхема. Станом на 1978 рік їхні трансфери сприймалися, як екзотика.

28. Вів Андерсон – оборонець Ноттінгем Форест, який два сезони поспіль сенсаційно здобував Кубок європейських чемпіонів.

29. Наприкінці 70-х Паоло Мальдіні зробив перші кроки у дитячій школі ФК Мілан. Впізнали легенду?

30. Легендарний хавбек віденської Аустрії Герберт Прохазка одружується із коханою Елізабет (1974 рік). Гірко!

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