Зоря – Львів

Зоря неоднозначно стартувала у другій половині сезону. З одного боку, луганці пропустили два швидких голи від Ворскли, а з іншого – поєдинок завершився з рахунком 3:2 на їхню користь. Причому більшу частину зустрічі володіння м'ячем трималось на рівні 70%, що забагато для УПЛ – здебільшого, наші команди не можуть розкрити оборону вже при 55-60%. Підопічні Патріка ван Леувена впорались, а особливо круто проявив себе Бражко, який оформив дубль і видав шикарну статистику.

Проблеми теж виникали, тож далекоглядні висновки робити не станемо. Замала вибірка. Зараз важливо тільки розуміти, що Зорі потрібна перемога за будь-яку ціну – луганці йдуть третіми, але Динамо тримається всього в одному заліковому балі позаду.

У Львова ситуація ще критичніша. "Містяни" тримаються на дні таблиці у двох очках від зони перехідних матчів, і в чотирьох – від рятівної дванадцятої сходинки. Тиждень тому ситуація була ще гіршою, однак підопічним Олега Дулуба вдалося здобути перемогу над Минаєм. Not bad, враховуючи хорошу форму закарпатців та оновлений десь на 90% склад львів'ян.

Масштабні кадрові перестановки не могли не позначитись на футболі команди. Львів виглядав жахливо, допустивши 3-4 гольових моменти біля власних воріт і створивши всього один у відповідь! На щастя, його вдалося реалізувати. Вічно так фартити не буде. З іншого боку, "містяни" з кожним туром будуть все більш зіграними, тож списувати колектив до стартового свистка не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мацапура, Данченко, Шахов (Зоря)

Під питанням: Кирюханцев, Чурко (під питанням)

Дискваліфіковані: Муравський (Львів)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Львів

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Вантух – Бражко – Русин, Мишньов, Булеца, Антюх – Герреро

Львів: Рибка – Гільєрме, Дитятьєв, Ігор, Траоре – Алібеков – Кузик, Лео Антоніо, Беляєв, Ременяк – Грисьо

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Поставимо на перемогу Зорі, керуючись очевидним набором фактів. Луганці зіграні, вони продемонстрували цілісний і осмислений футбол тиждень тому, у них хороша реалізація. За всіма параметрами підопічні Патріка ван Леувена кращі за ту версію Львова, яку ми побачили в попередньому турі.

Втім, на старті сезону прогнози мають властивість не збуватись. В УПЛ же взагалі все вирішує рандом – команди нестабільні, поля підготовані по-різному, суддівство теж різне тощо. Логіка вказує на перемогу Зорі, але логіка в українському футболі завжди була кривою.

Минай – Олександрія

Старт Миная у другій половині сезону оцінити непросто. Результати у підопічних Володимира Шарана погані – вони зазнали розгрому від Шахтаря (1:4) й поступилися перезібраному Львову (0:1). В ігровому плані все не так жахливо. Моменти виникали навіть у зустрічі з "гірниками", причому це були фірмові епізоди з вертикальними (контр)атаками. "Містян" так і зовсім ганяли по полю, однак підвела реалізація.

Причина останньої невдачі не в останню чергу пов'язана з кадровими проблеми. Минайців перед поєдинком зі Львовом вразила епідемія – повідомлялось, що захворіли аж 10 футболістів, включно з лікарем. Гравці випадали через головний біль навіть по ходу зустрічі. Ніхто не знає, чи встигли вони відновитись, але в будь-якому випадку тренувальний процес проходив в екстремальних умовах.

Таким чином, Руслан Ротань отримав прекрасний шанс здобути першу тренерську перемогу в УПЛ. Поки що було дві нічиї, але які – 3:3 з Металістом 1925 і 2:2 проти СК Дніпра-1, з двома камбеками. Якість гри, як і у всіх команд в УПЛ навесні, була неоднозначною, але певні нариси Ротань-стайлу у футболі Олександрії простежувались. Зокрема, в очі впадають висока лінія оборони та спроби накривати високо.

Далекоглядні висновки по цьому проекту робити зарано, але час на експерименти у тренерського штабу спливає. У зустрічі з Минаєм вже потрібна перемога – нічию ніхто не зрозуміє. І справа навіть не в ослабленості "лисиць", а конкретно в Олександрії та її амбіціях.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пеньков (Минай)

Під питанням: Байдал, Кемкін, Немчанінов, Колесник, Гончар, Шишка, Трубочкін (усі – Минай)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Олександрія

Минай: Бандура – Дмитрук, Горін, Мельник, Булеза – Вітенчук, Твердохліб, Петько – Гечєв, Воробчак – Вишневський

Олександрія: Шевченко – Мірошниченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Ковалець, Мустафаєв – Калітвінцев, Кобзар, Волошин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Минай зі своїм якісно поставленим вертикальним футболом здатний створити проблеми для Олександрії. Враховуючи проблеми "аграріїв" в обороні, гол у ворота Микити Шевченка не стане несподіванкою. Тим не менш, закарпатці сильно ослаблені, а от підопічні Руслана Ротаня поступово набиратимуть темп.

У гостей висока результативність (перш за все, завдяки хорошій реалізації), а от захисна лінія Миная навіть в оптимальному складі не вражала надійністю. Саме тому ми поставимо на перемогу олександрійців.

Інгулець – Металіст

Інгулець став головним ньюсмейкером тижня, прибивши Динамо в Києві. І як прибивши! Гранду не дали створити жодного моменту. Сергія Ковальця вважали застарілим тренером, однак він повністю прочитав футбол "біло-синіх", а його підопічні впевнено реалізували задумане, навіть не боячись зустрічати сильнішого суперника ближче до центру поля. Браво!

Проте, поки важко сказати, яким буде Інгулець Ковальця. У поєдинку проти Динамо "козаки" адаптувались та грали другим номером, а от як вони зіграють проти Металіста? В якому стилі, з якими родзинками? Подивимось. Так чи інакше, підопічним Сергія Ковальця необхідно перемагати, адже колектив йде у двох очках від зони вильоту.

Металіст – ще більший кіт в мішку. Харків'яни за зиму втратили більшу частину лідерів, тож всі очікують на виліт назад у Першу лігу. Поразка від Руху на виїзді в попередньому турі мала б підтверджувати ці підозри, але не все так очевидно. "Жовто-сині" зіграли не так вже й погано, а рівень арбітражу виявився дуже слабким – як мінімум, підопічним Періци Огнєновіча не дали пенальті.

Стратегічно у Металіста все погано. Команда зібрана наново, зіграність слабенька, глибина складу невелика. Оборона була однією з найслабших восени – і зараз вона точно не стала кращою. Однак, схожі проблеми харків'яни мали і влітку, але вони довгий час тримались в середині таблиці. В реаліях УПЛ "жовто-сині" матимуть шанси на виживання ледь не до самого кінця.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Металіст

Інгулець: Паламарчук – Ченбай, Ковальов, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Кухарук – Нагієв, Одарюк, Козак – Сітало

Металіст: Єрмолов – Романюк, Мізюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Чідомере – Коркішко, Бойчук, Наумець – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Інгулець тиждень тому зарекомендував себе зубастим і добре організованим колективом, а його тренерський штаб показав хороший гейм-менеджмент. У Металіста ж проблеми з комплектацією та тренер-початківець. Це не значить, що харків'яни не здатні прибити Інгулець (ми ще не знаємо всіх можливостей команд), але логіка змушує ставити на петровців.

Чорноморець – Металіст 1925

Чорноморець справляв гнітюче враження ще восени. Взимку новини з одеського табору ще більше вганяли в депресію – команду покинула низка лідерів, а із відомих новачків прийшли тільки Авагімян, Демченко та Задоя. Керівництво нібито не в захваті від фінансування клубу. На цьому тлі очікування від "моряків" навесні були зовсім невеселими.

Очікувалось, що підопічні Романа Григорчука знову програють Вересу, але несподівано Чорноморець стартував з перемоги. Так, тріумф не виглядав ефектно, але рівень гри одеситів приємно здивував. Якщо працювати в тому ж ритмі, то "моряки" зможуть зберегти прописку в УПЛ – от тільки допускати осічки команді вкрай небажано. Відставання від рятівної дванадцятої позиції становить два очки.

Металіст 1925 у першому колі чемпіонату мав найгірший захист, допустивши моментів біля власних воріт аж на 23,5 xG. Якби не фантастична форма голкіпера Мозіля, то команда йшла б на передостанній позиції в турнірній таблиці. У перших двох турах навесні харків'яни залишились без Мозіля – і пропустили одразу 10 голів, причому Шахтар тиждень тому накидав аж сім.

Рано чи пізно це мало статись. Тепер Едмару необхідно зробити все, щоб команда оговталась. Благо, до тренувань у загальній групі повернулися Габелок, Мозіль і Кравченко, та і суперник нині не настільки грізний, як Шахтар. Сьогодні Металісту 1925 потрібна перемога як у психологічному плані, так і в турнірному – від зони перехідних матчів "жовто-синіх" відділяють всього три очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Металіст 1925

Чорноморець: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Політило, Кузик – Бадібанга, Алефіренко, Авагімян

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус – Русин, Габелок, Мартинюк, Кравченко, Бичек – Чирук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать фаворита в цій парі. Ми теж. Одесити зараз на підйомі, але кадровий потенціал у колективу обмежений – Металіст 1925 же має забагато проблем в обороні. Нічия здається цілком ймовірним підсумком зустрічі, хоча загалом в матчах УПЛ можливо все.

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