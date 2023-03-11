Зоря без проблем перемогла Львів (3:1) у 17-му турі української Прем'єр-ліги. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Зоря розпочала другу частину сезону 2022/23 з ефектного камбеку – луганці пропустили два швидкі голи від Ворскли, але перемогли 3:2. Чудово себе проявили Бражко, Герреро і Хлань, які вийшли у старті проти львів'ян. "Містяни" ж минулого туру здолали Минай, скориставшись чи не єдиним своїм моментом.

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Колективи мають різні завдання: Зоря традиційно бореться за єврокубки, а Львів – за виживання. Тож перемога потрібна обом. Але старт дуелі на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського видався нудним і обережним. Можливо, на це вплинув дощ, який не вщухав у Києві.

Перший по-справжньому гольовий момент стався аж на 24 хвилині. Герреро легко виграв боротьбу й пробив головою. Гостро, але повз ворота. Подавав на новачка Бутко, який традиційно був дуже активним. Саме Богдан розпочав гольову атаку на 34-й, віддавши на Герреро, а той прострілив з флангу. Русин випередив Никитюка й Рибку – м'яч у воротах! Гол заспокоїв луганців, водночас "синьо-золоті" не створили жодного гострого моменту у першому таймі.

Після виходу з роздягальні відзначився Імереков. Булеца розіграв штрафний з Бутком, який став тіньовим героєм матчу, той хитнув Біляєва і подав на дальню стійку. Там самісіньким стояв капітан Зорі, який головою перевів сферу у ворота. "Синьо-золотим" було складно, відчувалось, що команда ще не повністю зіграна (понад 10 новачків прийшло взимку).

Натомість Зоря не зупинялась. Герреро промчався флангом, шведою вирізав передачу на Булецу, оформивши дубль асистів. Чемпіон світу U-20 пробив зльоту у протихід кіперу. Краса! Та гості зуміли відзначитись голом престижу. Спершу вдалось забити Богунова, але арбітр зафіксував офсайд, якого насправді не було. Проте пізніше Бугай замкнув подачу Богунова. Фінальні 3:1 на табло.

Це ювілейна десята перемога Патріка ван Леувена на чолі луганців в УПЛ, яка дозволила закріпитись на 3 місці, набрати 34 залікові бали й відірватись від Динамо на 4 пункти. Кияни, щоправда, завтра гратимуть з СК Дніпро-1. Львів так і залишився останнім у таблиці.

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