"Те, що ми тренуємось на штучному полі – мабуть повпливало. Тобто намішали штучне з травою – можливо через це.

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Минула година тренування, багато що робили на штучному полі, діагоналі там, всяке різне. У моменті передача на 5-7 метрів і просто різка біль у коліні. Я відразу підійшов до лікаря, він почав дивитися і записав на МРТ, бо я навіть не міг зігнути ногу на 90 градусів.

Я зателефонував Дімі Скібінському – це лікар Шахтаря. Я його давно знаю і повністю йому довіряю. У суботу буде операція, лікар сказав розраховувати на 6-8 місяців до відновлення", – цитує Чурка ТаТоТаке.

Нагадаємо, у поточному сезоні В'ячеслав провів за Зорю 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.

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