"Сьогодні ми відзначаємо день Українського добровольця. Вітаємо та віддаємо шану тим, хто не дивлячись ні на що, взяв до рук зброю і став на захист нашої країни.

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Багато хто з добровольців не мав ніколи справ зі зброєю. В мирному житті вони були менеджерами, банкірами, водіями, айтішниками. Але життя склалося так, що ці люди ухвалили рішення стати добровольцями. Стати на захист рідної землі та міст. Ці хлопці та дівчата – Герої для мене. Вони ті, на кого повинні рівнятись наші діти. Люди залишили все, що в них було у мирному житті, для того, аби ми з вами продовжували те життя, до якого звикли. І наше головне завдання – не забувати, завдяки кому ми зараз живемо.

Шануймо тих, хто віддав життя у цій війні, яка триває вже 9 років. На забуваємо, що р*сіяни – не люди. Низький уклін вам, Українські добровольці, сильні хлопці та дівчата. Велика вдячність вам!" – написав Зозуля в Telegram.

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